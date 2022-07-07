Аргументы недели

98 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Свириденко
    Всё они там " передасты", как в том анекдоте!Reuters: Канада п...
  • Natalia Kulik
    Верить выходцам их окраины - себя не уважать. Продадут, предадут и перепродадутБывший депутат Ра...
  • Natalia Kulik
    Ну любят неруси деньги больше свободы.  Что ж их за это винить? В России на всех вышестоящих должностях во всех облас...В ФСБ заявили, чт...

Многодетная мама из Челябинской области поделилась секретами семейного счастья

Многодетная мама из Челябинской области поделилась секретами семейного счастья

Жительница Пласта Наталья Сахипова вместе с мужем Владиславом растит четверых детей. В интервью сетевому изданию «Полит 74» она рассказала, какие ценности и традиции приняты в их семье.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх