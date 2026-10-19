Согласован проект ремонта с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Московского товарищества для ссуды под заклад движимых имуществ (ломбард), 1904 год, архитектор А.
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