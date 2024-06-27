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Царьград

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Google избавится от бесконечной прокрутки результатов поиска

Google избавится от бесконечной прокрутки результатов поиска

Изменение направлено на повышение скорости обработки запросов пользователей.Google решила вернуться к классическому интерфейсу с постраничной навигацией и кнопкой «Еще», отказавшись от функции непрерывной прокрутки результатов поиска.

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