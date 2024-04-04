Выставка семейных газет ´Мы за здоровое питание´.

С целью выявления и пропаганды опыта здорового питания в семье, привлечение внимания к проблемам сохранения здоровья детей и взрослых путем приобщения к правильному питанию, побуждения к творческому взаимодействию детей и их родителей, с 25 по 29 марта в учреждении организована выставка семейных газет на тему ´Мы за здоровое питание´ и страниц кули .