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Выставка семейных газет ´Мы за здоровое питание´.

Выставка семейных газет ´Мы за здоровое питание´.

С целью выявления и пропаганды опыта здорового питания в семье, привлечение внимания к проблемам сохранения здоровья детей и взрослых путем приобщения к правильному питанию, побуждения к творческому взаимодействию детей и их родителей, с 25 по 29 марта в учреждении организована выставка семейных газет на тему ´Мы за здоровое питание´ и страниц кули .

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