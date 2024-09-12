Шведские учёные создали структурный аккумулятор, увеличивающий запас хода электромобиля на 70 %Самый прочный в мире аккумулятор, разработанный учёными Технического университета Чалмерса (CTH) в Швеции, может увеличить запас хода электромобилей на 70 % и открыть путь к созданию мобильных устройств тоньше банковской карты.
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