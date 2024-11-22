Почему биржи фриланса становятся все более популярными?

В последние годы наблюдается стремительный рост популярности бирж фриланса в разных уголках мира. Эта тенденция объясняется рядом факторов, которые изменяют как рынок труда, так и способы предоставления услуг.
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