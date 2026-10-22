Скандал: Егор Крид появился в новом клипе "Милый ублюдок" в кофте с искажённым изображением главного героя фильма о Великой Отечественной Войне "Иди и смотри".
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