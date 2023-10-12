В Республике Татарстан полицейский, рискуя жизнью, спас из огня бабушку

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Бугульминскому району лейтенант полиции Рустам Сафин в свободное от службы время находился во дворе своего дома, когда заметил возгорание на соседнем участке.
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