В Иванове заместитель председателя Общественного совета при УМВД региона и сотрудники полиции посетили своих подшефных в детском доме "Ровесник"

В Иванове в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» и в целях ранней профессиональной ориентации молодёжи заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Ивановской области Владимир Кашаев совместно с заместителем командира отдельного батальона ППС майором полиции Юрием Мингазовым посетили своих подшефных – воспитанников детского дома «Ровесник».