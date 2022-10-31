Судный тест: что ты знаешь о «Терминаторе»

Как только ты начнешь проходить тест, назад дороги не будет. И не вздумай обмануть искусственный интеллект! «Терминатор» в России полюбили мгновенно — еще когда он появился на видокассетах с гнусавым переводом и под названием «Киборг-убийца».
Как только ты начнешь проходить тест, назад дороги не будет. И не вздумай обмануть искусственный интеллект! «Терминатор» в России полюбили мгновенно — еще когда он появился на видокассетах с гнусавым переводом и под названием «Киборг-убийца».
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