Олег Ясинский: Молодой бизнесмен побеждает на президентских выборах в Эквадоре: что это говорит о состоянии латиноамериканского общества?

Побед в воскресенье на президентских выборах в Эквадоре «самого молодого президента в истории страны» и заодно сына самого богатого эквадорца, 35-летнего Даниэля Нобоа, бизнесмена и специалиста в вопросах банановой индустрии, отражает продолжающуюся социальную деградацию латиноамериканских обществ.