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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Бритни Спирс рассказала об аборте во время отношений с Джастином Тимберлейком

Бритни Спирс рассказала об аборте во время отношений с Джастином Тимберлейком

Журнал People опубликовал отрывок из мемуаров певицы Бритни Спирс, которые выйдут 24 октября. В книге певица рассказала, что во время отношений с Джастином Тимберлейком в начале 2000-х забеременела, однако сделала аборт, поскольку исполнитель считал, что они оба слишком молоды для того, чтобы стать родителями .

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