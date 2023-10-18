Бритни Спирс рассказала об аборте во время отношений с Джастином Тимберлейком

Журнал People опубликовал отрывок из мемуаров певицы Бритни Спирс, которые выйдут 24 октября. В книге певица рассказала, что во время отношений с Джастином Тимберлейком в начале 2000-х забеременела, однако сделала аборт, поскольку исполнитель считал, что они оба слишком молоды для того, чтобы стать родителями .
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