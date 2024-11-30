Продажи Dave the Diver превысили 5 млн копий — авторы глубоководного приключения н...

Продажи Dave the Diver превысили 5 млн копий — авторы глубоководного приключения не намерены останавливаться на достигнутомРазработчики из южнокорейской Mintrocket объявили, что их глубоководное ролевое приключение Dave the Diver разошлось тиражом свыше 5 млн копий.
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