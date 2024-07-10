Песков об участии россиян в Олимпиаде: «Спортсмен принимает самостоятельно такие решения»

«Это решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения. Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, то в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения, и к этому нужно относиться с уважением»», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.