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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Песков об участии россиян в Олимпиаде: «Спортсмен принимает самостоятельно такие решения»

«Это решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения. Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, то в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения, и к этому нужно относиться с уважением»», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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