Москва должна заставить страны Средней Азии играть по своим правилам — или отказаться от иностранной рабочей силы Сергей Аксенов Фото: Артем Коротаев/ТАСС Теракт в «Крокус Сити Холле» сделал вопрос целесообразности массовой трудовой миграции самым обсуждаемым в стране.
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