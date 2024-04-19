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Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов — быстро и по закону

Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов — быстро и по закону

Москва должна заставить страны Средней Азии играть по своим правилам — или отказаться от иностранной рабочей силы Сергей Аксенов Фото: Артем Коротаев/ТАСС Теракт в «Крокус Сити Холле» сделал вопрос целесообразности массовой трудовой миграции самым обсуждаемым в стране.

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Комментарии
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Е Пронина
одна болттовня
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17 час.
Людмила Ненашева
Да, болтаем, болтаем и болтаем! Пора понять, что никто и ничего делать и  не собирается.
Ответить
10 час.

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