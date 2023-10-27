10 актёров из ужастиков, которые совсем не похожи на себя в гриме

Иногда взбодриться помогает не кофе, а хороший хоррор! Чудовища и всевозможные монстры — дело рук гримёра, ну и немного спецэффектов, за которыми не разглядеть человека, особенно когда уж очень погружаешься в сюжет.
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