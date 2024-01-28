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Генпрокуратура предупреждает

Генпрокуратура предупреждает

Малолетние дебилы, как их исключительно точно классифицирует Д.Ю. Пучков, оставленные без присмотра, могут стать лёгкой добычей специалистов по вербовке из одной, временно оккупированной вырусью,  территории, что простирается между Белгородом и Крымом.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Нет предела дебилизму...
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1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Если бы были бесплатные секции и дети могли заниматься было бы меньше дебилов они были чем-то заинтересованы
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5 час.

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