Малолетние дебилы, как их исключительно точно классифицирует Д.Ю. Пучков, оставленные без присмотра, могут стать лёгкой добычей специалистов по вербовке из одной, временно оккупированной вырусью, территории, что простирается между Белгородом и Крымом.
Генпрокуратура предупреждает
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Нет предела дебилизму...
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1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Если бы были бесплатные секции и дети могли заниматься было бы меньше дебилов они были чем-то заинтересованы
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5 час.
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