Путин: фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» объединяет таланты со всей страны

Фестиваль ценится за интересную программу и вдохновляющую атмосферу Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», заявил, что праздник музыки объединяет таланты со всей страны, ценится за интересную программу, а также особую атмосферу.