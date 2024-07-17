Путин: фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» объединяет таланты со всей страны

Фестиваль ценится за интересную программу и вдохновляющую атмосферу Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», заявил, что праздник музыки объединяет таланты со всей страны, ценится за интересную программу, а также особую атмосферу.
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