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Склады горели в нижней части Алматы

Склады горели в нижней части Алматы

Пожар на складе тушили накануне в Жетысуском районе, передает inAlmaty.kz со ссылкой на МЧС РК. Сообщается, что загорание произошло в отдельно стоящем металлическом складе ангарного типа, в Жетысуском районе Алматы.

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