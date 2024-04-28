Склады горели в нижней части Алматы

Пожар на складе тушили накануне в Жетысуском районе, передает inAlmaty.kz со ссылкой на МЧС РК. Сообщается, что загорание произошло в отдельно стоящем металлическом складе ангарного типа, в Жетысуском районе Алматы.
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