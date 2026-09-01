Литий-ионные батареи могут вызвать пожары, необходимо много воды

Литий-ионные батареи представляют пожарную угрозу из-за риска самовозгорания. При повреждениях они выбрасывают токсичные вещества, а их тушение занимает до четырех часов и требует в 10 раз больше ресурсов, чем для машин с двигателями внутреннего сгорания.