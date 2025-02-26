Пермских автолюбителей наказали на сотни тысяч рублей за простой трамваев

В Перми с водителей взыскали более 820 тысяч рублей за простой трамваев. Обычно к задержке движения приводили ДТП, выезд на трамвайные пути и неправильная парковка, сообщается в группе МУП «Пермгорэлектротранс» в соцсети «ВКонтакте».
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