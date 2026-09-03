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HeadWiseKV: новый метод сжатия KV-кэша ускоряет длинноконтекстные ИИ-модели

HeadWiseKV: новый метод сжатия KV-кэша ускоряет длинноконтекстные ИИ-модели

Растущий KV-кэш при инференсе длинных контекстов остаётся узким местом для языковых моделей: он занимает значительный объём видеопамяти и снижает пропускную способность генерации.

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