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Das Erste: «отправить на фронт или выдать немецкие документы» — Киев поставил ФРГ перед правовой дилеммой

Das Erste: «отправить на фронт или выдать немецкие документы» — Киев поставил ФРГ перед правовой дилеммой

Украинцы с просроченными паспортами просят МВД Германии выдать им замену. Перспективу выдачи эрзац-паспортов обсудят в Берлине уже на следующей неделе, но глава МВД Гессена заявил в интервью, что не видит для этого оснований.

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