Das Erste: «отправить на фронт или выдать немецкие документы» — Киев поставил ФРГ перед правовой дилеммой

Украинцы с просроченными паспортами просят МВД Германии выдать им замену. Перспективу выдачи эрзац-паспортов обсудят в Берлине уже на следующей неделе, но глава МВД Гессена заявил в интервью, что не видит для этого оснований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии