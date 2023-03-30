Военное обозрение

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Судебная реформа в Израиле. Внешние и внутренние факторы кризиса

Судебная реформа в Израиле. Внешние и внутренние факторы кризиса

Внутренний фактор В конце прошлого года правительство в Израиле сменилось очередной раз (третий по счету за короткое время), а пост премьер-министра снова занял известный долгожитель израильского политикума Б.

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