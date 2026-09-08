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«Сильны единством самобытных культур»: Россия отмечает День языков народов

«Сильны единством самобытных культур»: Россия отмечает День языков народов

8 сентября впервые отмечается День языков народов России. Президент Владимир Путин утвердил эту дату указом, подписанным 4 ноября 2025 года, в День народного единства.

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