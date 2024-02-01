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Пронедра

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  • Влад Владимиров
    За что там сами же боролись, на то и напоролись эти безмозглые дебильные хохлы... Теперь, вот, уже по векам прыгаете...Повестки ВСУ отпр...
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Пронедра

Пронедра

QatarEnergy вложит 6 млрд долларов в разработку месторождения Аль-Шахин Среди подрядчиков, которые были отобраны на аукционе, консорциум McDermott Middle East Inc.

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