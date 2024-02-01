QatarEnergy вложит 6 млрд долларов в разработку месторождения Аль-Шахин Среди подрядчиков, которые были отобраны на аукционе, консорциум McDermott Middle East Inc.
Пронедра
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QatarEnergy вложит 6 млрд долларов в разработку месторождения Аль-Шахин Среди подрядчиков, которые были отобраны на аукционе, консорциум McDermott Middle East Inc.
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