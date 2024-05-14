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Путин назначил Патрушева и Дюмина своими помощниками

Путин назначил Патрушева и Дюмина своими помощниками

Президент подписал указы о назначении в руководстве администрации главы государстваПрезидент Владимир Путин своими указами назначил экс-секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и губернатора Тульской области Алексея Дюмина помощниками главы государства.

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