Путин назначил Патрушева и Дюмина своими помощниками

Президент подписал указы о назначении в руководстве администрации главы государстваПрезидент Владимир Путин своими указами назначил экс-секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и губернатора Тульской области Алексея Дюмина помощниками главы государства.
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