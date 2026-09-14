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Аспинэлл освободил чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе из-за травмы глаза

Аспинэлл освободил чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе из-за травмы глаза

Британский боец Том Аспинэлл сообщил, что по своей инициативе освобождает чемпионский титул UFC в тяжёлой весовой категории из-за продолжающихся проблем с глазом.

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