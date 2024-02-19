Нигматуллин мог перейти в «Юве»: «Буффон сказал: «Ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там я. А такому хорошему вратарю, как ты, нужна практика»

– Кроме «Вероны» и «Лацио», предложений не было? – Еще был «Ювентус». Полетел в Рим с президентом «Локо» Валерием Филатовым, покойным агентом Константином Сарсания и экс-президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.