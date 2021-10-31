Депутат Гемпель назвал провокацией заход эсминца USS Porter ВМС США в Черное море

Россия не допустит провокаций со стороны Военно-морских сил США, которые могут возникнуть после захода эсминца USS Porter в Черное море, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Россия не допустит провокаций со стороны Военно-морских сил США, которые могут возникнуть после захода эсминца USS Porter в Черное море, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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