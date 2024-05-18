Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Откуда берутся твари? Вставил член в розетку,будит ему эфыект!Стали известны по...
  • Eduard
    Что хочет то и запускает,правительство же Германии вмешивается же в дела Украины и незаконно поставляет им орудия уюи...Запустившему дрон...
  • лина любимцева
    Да и ТЫСЯЧУ ЛЕТ не нужны России такие "партнеры"...Лавров допустил, ...

Техэксперт Бизяев рассказал, как продлить срок эксплуатации смартфонов

Техэксперт Бизяев рассказал, как продлить срок эксплуатации смартфонов

Срок службы современных смартфонов составляет не более двух лет, однако при бережном обращении продолжительность «жизни» гаджета можно увеличить, рассказал старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Павел Бизяев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх