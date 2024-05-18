Техэксперт Бизяев рассказал, как продлить срок эксплуатации смартфонов

Срок службы современных смартфонов составляет не более двух лет, однако при бережном обращении продолжительность «жизни» гаджета можно увеличить, рассказал старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Павел Бизяев.
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