«Бавария» подсветит стадион в розовый цвет для повышения осведомленности о профилактике рака груди

Мюнхенский клуб сделает это для повышения осведомленности о профилактике рака груди в месяц борьбы с раком молочной железы Специальное освещение включат после матча «Баварии» и «Штутгарта» в субботу, 19 октября.
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