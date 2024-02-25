Председателем СК России затребован доклад о происшествии с ребенком в Саратове

В средствах массовой информации сообщалось о получении телесных повреждений 9-летним мальчиком вследствие падения в яму на территории земельного участка, расположенного в Ленинском районе города Саратова.
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