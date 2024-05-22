На станциях «Лефортово» и «Авиамоторная» кондиционеры переведут на летний режим

Систему вентиляции Московского метро начали готовить к жаркому сезону. Кондиционеры, в том числе и на станциях «Авиамоторная» и «Лефортово», перевели на летний режим работы, а в вестибюлях сняли наружные двери.
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