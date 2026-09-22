Суд в Москве оштрафовал владельца пекарни на 30 тысяч рублей

Владелец пекарни на Казанском вокзале был оштрафован судом Москвы на 30 тысяч рублей за продажу продукции, не соответствующей санитарным нормам.
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