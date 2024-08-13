МО РФ: Танки Т-90М «Прорыв» уничтожили пехоту и расчет БПЛА ВСУ

Танки Т-90М группы Вооружённых сил Российской Федерации приняли участие в операции по уничтожению сил ВС киевского режима на одном из участков линии боевого соприкосновения, оказав поддержку штурмовым подразделениям.
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