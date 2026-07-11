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В Китае чиновника казнят за взятки на $325 млн

В Китае чиновника казнят за взятки на $325 млн

Народный суд в Китае приговорил к смертной казни бывшего заместителя руководителя зоны технико-экономического развития города Нанкин (провинция Цзянсу) Ян Юлиня, признав его виновным в получении взяток на сумму 2,21 миллиарда юаней (около $325 млн).

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