В Китае чиновника казнят за взятки на $325 млн

Народный суд в Китае приговорил к смертной казни бывшего заместителя руководителя зоны технико-экономического развития города Нанкин (провинция Цзянсу) Ян Юлиня, признав его виновным в получении взяток на сумму 2,21 миллиарда юаней (около $325 млн).