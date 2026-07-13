"Русское командование хорошо понимает": Украинцам рассказали о стратегии, которую реализует "противник"

Украинские аналитики негодуют, что Москва выстраивает график массированных ударов с учётом уязвимостей ПВО, делая ставку на реактивные беспилотники и склады ракет - цель не просто разрушить отдельные объекты, а сломать цепочки производства, ремонта и снабжения.
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