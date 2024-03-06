«Не ваше дело, сколько детей нам иметь!» – говорила невестка. А теперь ее мать больна, и сын звонит: нужна помощь с детьми— …Мой папочка покойный – доктор наук, между прочим, профессор – говорил, что умные и образованные люди очень редко бывают многодетными, – рассказывает шестидесятишестилетняя Людмила Владимировна.