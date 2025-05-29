В МИД раскрыли цепочки контрабанды оружия с Украины

Нелегальная торговля оружием на Украине полностью контролируется международной оргпреступностью при спонсорстве Запада, заявила «Известиям» Юлия Жданова, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
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