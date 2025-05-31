“Погрузит планету в хаос”: один из мировых супервулканов начал пробуждаться

Ученые предупреждают, что один из мировых супервулканов пробуждается: «Это погрузит планету в хаос». Серия мощных землетрясений в Кампи-Флегрей, массивном супервулкане в Италии, вызвала у ученых новые опасения по поводу риска крупного извержения.