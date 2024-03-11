Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valeriy Shershkov
    всенародно поддерживаем национализацию и без олигархов ...В Германии перепо...
  • С С
    Чистое Средневековье! И ничего другого. Вот им бы поскорее средневековые удобства обеспечить. Западлючее обЧество мра...Осталась последня...
  • Ed
    Ой, да неужели? Никогда такого не слышали и вот опять!«Красные линии за...

Приключения российской нефти

Приключения российской нефти

2 дня назад 1,3K прочитали Вот уже два года наши нефтяники живут под санкциями — их лишили западного оборудования, танкеров, контрактов и страховок, что должно было обрушить их доходы и ударить по российскому бюджету.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх