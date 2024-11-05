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Ветеран ГРУ : Столтенберг был в разработке разведки под псевдонимом Стеклов

Ветеран ГРУ : Столтенберг был в разработке разведки под псевдонимом Стеклов

Йенс Столтенберг стал объектом интереса советской разведки.Ветеран ГРУ Владимир Винокуров заявил, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал объектом интереса советской разведки.

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