МИД Ирана сообщил что, украинские боевики атаковали иранское судно в Каспийском море. https://listaj.
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