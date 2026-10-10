Психолог Чепалов объяснил, почему родители торопят с внуками

Психолог Чепалов рассказал, что родители часто подталкивают молодожёнов к рождению детей, стремясь обрести новый смысл жизни после выхода на пенсию.
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