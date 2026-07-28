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Газета.ру

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Депутат Журова призвала не судить о тренерских способностях Загитовой

Депутат Журова призвала не судить о тренерских способностях Загитовой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова считает, что делать выводы о тренерских способностях олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой преждевременно.

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