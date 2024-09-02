В молодежную политику России включат популяризацию военной службы

В стратегию молодежной политики России будет включена популяризация военной службы. Об этом сообщает газета «Ведомости» В документе, касающемся стратегии молодежной политики Российской Федерации до 2030 года, говорится, что популяризация военной службы направлена на воспитание у молодежи чувства гражданской ответственности и патриотизма.