В молодежную политику России включат популяризацию военной службы

В стратегию молодежной политики России будет включена популяризация военной службы. Об этом сообщает газета «Ведомости» В документе, касающемся стратегии молодежной политики Российской Федерации до 2030 года, говорится, что популяризация военной службы направлена на воспитание у молодежи чувства гражданской ответственности и патриотизма.
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