Города и страны – совместный проект журналов “Фокус внимания” и “Место силы” На сегодняшний день в мире существует 193 страны, в которых тысячи городов, мегаполисов и небольших городков, поселков и деревень, где прошло наше детство и юность, куда часто хочется вернуться… Это те улицы, бульвары и проспекты, где живем мы, наши друзья и близкие, где мы были когда-то, те места, которые оставили след в нашем сердце.