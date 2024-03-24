Рудковская раскритиковала организаторов концерта в "Крокус Сити Холле"

ЮР Юрий Р Наконец то хоть кто то высказался об отсутствии вооруженной охраны на подобных мероприятиях!!!!!!! Это надо закрепить на Законодательном уровне, тем более в условиях войны!!!!!

Николай Галыгин Это вообще дурдом,,,золотой телец ,, застилает глаза,в период проведения СВО, а по сути войны с англосаксами,все массовые мероприятия должны проводится с разрешения спец. органов,при численном ограничении и плановыми мероприятиями на случай теракта,при строжайшем их выполнении,пора расставаться с иллюзиями мирной жизни.