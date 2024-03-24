Продюсер заявила, что все мероприятия в стране должны охранять вооруженные люди Продюсер Яна Рудковская раскритиковала организаторов концерта в "Крокус Сити Холле".
Рудковская раскритиковала организаторов концерта в "Крокус Сити Холле"
Комментарии
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ЮР
Юрий Р
Наконец то хоть кто то высказался об отсутствии вооруженной охраны на подобных мероприятиях!!!!!!! Это надо закрепить на Законодательном уровне, тем более в условиях войны!!!!!
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13 час.
Николай Галыгин
Это вообще дурдом,,,золотой телец ,, застилает глаза,в период проведения СВО, а по сути войны с англосаксами,все массовые мероприятия должны проводится с разрешения спец. органов,при численном ограничении и плановыми мероприятиями на случай теракта,при строжайшем их выполнении,пора расставаться с иллюзиями мирной жизни.
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7 час.
Неизвестно Неизвестно
Нужно реагировать вовремя, а не после того как случилась беда, сколько ещё дыр не прикрыто?
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4 час.
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