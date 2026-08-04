Татьяна Гриневич: 2000 подписей против роста тарифов ЖКХ в Нижнем

С 1 октября планируется очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Данный шаг был намеренно перенесен на период после завершения избирательной кампании с целью избежать негативного общественного резонанса.
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